80 milyonluk ikramiye ile ne alınabilir

Yılbaşı çekilişi ile bir kişi milyoner olacak.

2020 için geri sayıma geçilirken, büyük ikramiye 80 milyon olarak açıklandı. Yeni yıl ile birlikte bir kişi, bu büyük paranın sahibi olabilir.

Tabi ikramiye tam bilete çıkarsa...

Öyle büyük bir para ki çeyrek biletle bile bir kişi, yaşamı boyunca çalışmadan yaşayabilir.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Milli piyango biletleri satışa çıkarken, büyük ikramiyenin hangi bilete çıkacağı 31 Aralık akşamında belli olacak.

80 MİLYONA NELER ALINABİLİR

Peki bu paraya neler yapılabilir?

80 milyon ile 53 yat, sadece 20 milyonla 4 helikopter, 10 adet araba galerisi, 80 adet ticari taksi plakası alınabilir.

BEBEK'TE BİLE 80 DAİRE DÜŞÜYOR

Büyük ikramiye sahibi İstanbul Beylikdüzü'nde 270 daire alabilir. Dairelerin fiyatı ortalama 300 bin TL olursa... Beşiktaş'ta alabileceği daire sayısı 160'a düşen milyoner, Bebek'te ise 80 daireye parasını tüketebilir.

FAİZİ 80 BİN TL

Büyük ikramiyesini bankada tutmak isteyen milyoner, parasına para katabilir. Çünkü aylık faiz 80 bin TL işliyor.