80 yaşındaki ABD'li ile evlenen Miraloğlu'dan açıklama

'Hayat Devam Ediyor' dizisi oyuncularından Meltem Miraloğlu'nun, 80 yaşındaki bir Amerikalı ile yaptığı evlilik magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

"BİZİMKİSİ İLK GÖRÜŞTE AŞK"

32 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, sessizliğini Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına bozdu. Meltem Miraloğlu evliliği hakkında, "Yaş farkı sorun değil. Onun çok genç bir kalbi var. Serveti ve Amerikan vatandaşlığı umrumda değil. Bizimkisi ilk görüşte aşk." dedi.

"HER KADIN EVET DER"

Aldığı evlilik teklifinin çok romantik olduğunu söyleyen Miraloğlu, "Evlilik teklifi çok romantikti, her kadın 'evet' der. Ama bu teklifin nasıl gerçekleştiği bize kalsın." diye konuştu.

"BENİM TERCİHİM"

Olayın duyulmasının ardından ailesinin büyük tepki gösterdiği iddia edilirken; Meltem Miraloğlu, "Ben mutluyum, benim tercihim. Özel hayatımla ilgili kamuoyundan bu konuda saygı bekliyorum." ifadelerini kullandı.