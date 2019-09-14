80 yaşındaki kadını darbeden zanlı savcıdan kurtulamadı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Fatma Altunöz, bir süre komşularında oturduktan sonra tek başına yaşadığı evine döndü.

TACİZ EDİP, ŞİDDET UYGULADI

Altunöz, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Yaşlı kadın, gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağıran yaşlı kadının ağzını kaparak bağırmasını önlemeye çalışan zanlı, sonrasında yumruk attı.

İLK GÖZALTISINDA SERBEST KALMIŞTI

Yaşlı kadın, can havliyle zanlının elini ısırdı. Bu duruma sinirlenen zanlı, yaşlı kadını hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Sokaktan sesleri duyan zanlı, korkup kaçtı. Olay yerine gelen ekipler de şahsın evli ve 2 çocuk babası 54 yaşındaki İ.M. olduğunu tespit etti. Sanık, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili daha sonra Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu. Bunun üzerine Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsı yakaladı. Mahkemeye sevk edilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.