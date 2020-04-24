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80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli şehit çocuğu Ömer Baytekin, 80 yaşındaki şehit annesinin isteğini yerine getirdiklerini söyledi.

İHA |
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80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü

Siirt'te yaşayan Dürri İlbaş ve şehidin abisi Ömer İlbaş imkanları olmadığı için evden çıkamadıklarından Siirt Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak şehidin mezarlığına gitmek istediklerini söyledi.

Ekipler, ihbar hattına arayan şehit annesi için seferber oldu. Mahalleye giden ekipler, anne Düri ve şehidin ağabeyi Ömer İlbaş'ı alarak mezarlığa götürdü. Yapılan duanın ardından şehidin annesine Türk bayrağı verildi.

80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü VİDEO

"BEN DE ŞEHİT ÇOCUĞUYUM"

Vefa Sosyal Destek ekibinden Ömer Baytekin, şehidin ailesinin talebini kısa sürede gerçekleştirdiklerini söyledi. Baytekin, "Siirt Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubunda görev almaktayım. Dumlupınar Mahallesi'nde bizi arayan şehit annesi oğlunun mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Hemen ekiplerle söz konusu adrese gittik. 80 yaşındaki annemiz sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamadığı için bizden talepte bulunduk. Ben de bir şehit çocuğuyum. Annemizi alarak şehidin mezarlığına götürdük. Dua ettik. Şehidin annesine ve kardeşine Türk bayrağı armağan etti." dedi.

80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü

80 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarına götürüldü



Şehidin ağabeyi Ömer İlbaş, teröre lanet okuyarak, "Allah devlete ve millete zeval vermesin." dedi. Aile daha sonra araçla evlerine bırakıldı.

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