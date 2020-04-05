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800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın 15 hektar alanı kül ederken, 800 kovanı yangından etkilenen teyze, gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA |
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800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

Sabah saat 07.30 sıralarında Zeytinada mahallesine bulunan muz bahçesinde başladı. Yoldan geçen bir sürücü, yangını fark etmesi sonucu 112’yi arayarak ihbarda bulundu.

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

Küçük ölçekte başlayan yangın öğle saatlerine kadar söndürüldü. Ancak bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek devam etti.

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

800 KOVANDAKİ ARILAR TELEF OLDU

Muz bahçelerinin yoğunlukta olduğu bölgede çıkan yangına 30 arazöz ve 120 işçi müdahale etti. Yangında yaklaşık 15 hektar tarım ve orman arazisi zarar gördü. Ormanlık alanda 800 kovanı bulunan Mehri Kırdağ, yangının bir anda başladığını ve arılarının dumandan etkilenerek telef olduğunu söyledi.

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

"SEBEP OLAN ALLAH'INDAN BULSUN"

Gözyaşları içerisinde olayı anlatan Kırdağ, “Biz arıcılıkla uğraşıyoruz. Burada 800 kovanımız var. Arkadaşımında 500 kovanı var. Arılarımız telef oldu. Çocuklarım kovanlarımızı kurtarmak için aşağıda çalışıyor. Kamyona yükleyip götüreceğiz. Sebep olan Allah’ından bulsun” dedi.

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

"ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE YİNE BÜYÜDÜ"

Yangın söndürme çalışmalarına mahalle muhtarının araması sonucu katılan Serdar Şahiner, “Yangın sabah saatlerinde başladı. Küçük bir yangındı. Öğlene kadar söndürüldü. Ancak rüzgarın şiddetlenmesi sonucu bir anda tekrar başladı. Bu bölge muz bahçelerinin yoğun olduğu bir bölge çok sayıda muz bahçesi, sulama hortumları, arı kovanları zarar gördü” diye konuştu.

Kalan arı kovanları ise sahipleri tarafından kamyonlara yüklenerek bölgeden çıkartılmaya çalışıldı.

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

MUZ BAHÇELERİ DE ZARAR GÖRDÜ

Mahalle muhtarı Şener, yangında yaklaşık 15 hektar alanın zarar gördüğünü belirterek, muz bahçelerinin büyük zarar gördüğünü söyledi. Muhtar Şener, söndürme çalışmalarına katılan mahalle halkına ve özveriyle çalışan görevlilere teşekkür etti.

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

Öte yandan, yangın nedeniyle gün boyu bölgeye elektrik verilmedi ve zaman zaman D400 karayolu trafiğe kapatıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

800 arı kovanı yanan teyze, gözyaşlarına boğuldu

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