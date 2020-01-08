800 bin lira değerinde kunduz postuna el konuldu

Ankara Esenboğa Havalimanı'na bir yolcunun çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin alınan ihbar kapsamında Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, çalışma başlattı.

NE ZAMAN VE HANGİ UÇAKLA GELECEĞİ TESPİT EDİLDİ

Türkiye’ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu Varış Öncesi Yolcu Bildirimi programı üzerinden yapılan araştırma sonucunda söz konusu şahsın ne zaman, hangi uçakla Esenboğa Havalimanı'na geleceği tespit edildi.

İNER İNMEZ TAKİP BAŞLADI

Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, şüpheli yolcuyu taşıyan uçak Esenboğa Havalimanına iner inmez, şüpheli yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı. Şahsın dış hatlar gelen yolcu salonundan bagajlarını alarak, gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçip çıkış kapısına yönelmesi üzerine, durdurularak bagajları x-ray cihazına yönlendirildi.

800 BİN TL'LİK KUNDUZ POSTU

Burada gerçekleştirilen tarama sırasında içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar, açılarak arandı. Şahsın bagajlarında yapılan arama neticesinde, iki adet bavul içerisinde toplam 240 adet kunduz postu ele geçirildi. Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 800 bin TL olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.