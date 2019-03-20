800 yıllık gök bilimi medresesine bilimsel restorasyon

Anadolu Selçuklu Devleti zamanında gözlemevi olarak kurulan, günümüzde cami olarak hizmet veren 800 yıllık Kırşehir Cacabey Medresesi'nde, kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

İBADETE KAPALI

Çalışmalar nedeniyle ibadete kapatılan medrese, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde özel olarak oluşturulan bilim heyetinin denetiminde, restore edilecek.

KAPSAMLI RESTORASYONU YAPILACAK

Cacabey Medresesi'ndeki restorasyon çalışmalarını inceleyen Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemlerinin en önemli eserlerinden birisi olan medresede, alttan su alması nedeniyle 2007-2008 yıllarında drenaj çalışması yapıldığını, ilk defa kapsamlı bir şekilde restorasyon işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.