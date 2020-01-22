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İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı

İzmir'de servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

İHA | 22.01.2020 - 01:20..
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İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan 35 S 65163 plakalı servis minibüsü, işçileri alıp fabrikadan yola çıktı.

BİR OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI

Fabrikadan Ankara Asfaltı Caddesi’ne çıkış yapan minibüse 35 GA 2918 plakalı otomobil arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanala savrulan minibüs devrilirken, servis aracının içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı.

23 İŞÇİ TAŞIYORDU

23 işçiyi taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralanan işçiler daha sonra ambulanslarla Kemalpaşa Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kemalpaşa-İzmir kara yolunda aksamalar yaşandı. Trafik akışı tek yönde sağlanırken, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrası trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı

İzmir'de servis aracı devrildi: 8 yaralı

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