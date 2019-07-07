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Bağcılar'da iki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

DHA | 07.07.2019 - 20:35..
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İstanbul'da Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana gelen kaza kameralara yansıdı.

Cadde üzerinde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halinde bulunan 34 FKE 17 plakalı araca çarptı.

Bağcılar'da iki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada VİDEO

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçta sıkışan yaralılar çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Bağcılar'da iki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Öte yandan kazadan saniyeler önce  park halinde bulunan aracın altına giren kedi, kaza anında aracın altından fırlayarak ezilmekten kurtuldu.

"POLİSLE BERABER SIKIŞAN KİŞİYİ ÇIKARDIK"

Kaza sırasında evinde gürültü duyarak olay yerine giden Şevket Boynuyoğun "06:10 sıralarında kızım beni uyandırdı; 'Baba kalk kapının önünde bomba patladı' dedi. Çok gürültülüydü. Ben de üzerimi bile giymeden koştum, aşağıya indim. Baktım komşular toplanmış. Araba parçalanmış, ben de bomba zannettim. Baktım arabanın içinde adamlar var. Sonra 'kaza olmuş' dediler. Kapımızın önünde cadde var ama o kadar hızlı gidilecek bir cadde değil. Sağda solda insanlar var. Allah'tan gündüz değildi. Ambulans ve polis çağırdık. Bir kadın kendi araçtan çıktı, biri sıkışmıştı. Polisle beraber sıkışan kişiyi çıkardık. Hafif yaralılardı. Kızım sağlıkla ilgili üniversite okuyor. Kızım ikinci ambulans gelene kadar yaralılara yardım etti. Polise söyledik bu caddeye bir iki tane kasis koyulsun" dedi.

Bağcılar'da iki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Bağcılar'da iki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bağcılar'da yaşanan kaza anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Otomobil sürücüsü, park halindeki araca çarpması görüntülere yansıyor. Yine kazadan saniyeler önce park halinde bulunan aracın altına giren kedinin fırlaması ve otomobildeki 2 kişinin kurtarılması da kameralar tarafından görüntüleniyor.

Bağcılar'da iki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

Bağcılar'da iki kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

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