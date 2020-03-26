Antalya'da sahiller doldu

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 25 dereceyi gösterince, kent sakinleri ve turistler Konyaaltı sahiline indi.

Güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler de oldu. Bazı ailelerin, çocuklarını da yanlarında getirdikleri görüldü.

"ANTALYA ÇOK GÜZEL"

Koronavirüs uyarılarına rağmen plaja gelen Rus vatandaşı Anya Aleksiyeva, çocuklarıyla birlikte sahilde güneşin keyfini çıkardı.

Gazetecilerin 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz?' sorusunu "Hayır" diyerek cevaplayan Aleksiyeva, "Antalya çok güzel, Konyaaltı deniz, güneş very good." dedi.