Kaçak mültecilerin çözümü için AB Yunanistan'ı uyardı

Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex ile Yunanistan sahil güvenliği, Türkiye'den AB'ye kaçak göçmen geçisini engellemek için Ege'de zeplin ile gözetleme faaliyeti yürütecek.

Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, termal kamera gibi gözetleme teknolojisine sahip, insansız hava salon sistemi zeplinin Sisam adası (Samos) üzerinde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kaçak geçişleri gözetleyeceği ve bu yolla insan kaçakçıları ile daha etkin mücadele hedeflendiği belirtildi.

TÜRKİYE'YE DE İLETİLECEK

Ege'deki zeplin misyonu hakkında ANT1 kanalında açıklama yapan Yunanistan'ın Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Vekili Yorgos Koumouçakos, gözetleme faaliyetleri kapsamında geniş bir bölgede fotoğraflar çekileceğini, insan kaçakçılığı faaliyeti yürüten gemilerin tespit edilmesi durumunda da bu bilginin Türk tarafına iletileceğini söyledi.

YUNANİSTAN'I KORUYACAĞIZ

Bakan vekili, "bu sayede Yunanistan karasularının daha etkin bir şekilde korunacağını" sözlerine ekledi.

Ege'deki Yunan adalarında, 9 bin kapasiteli mülteci kamplarında, 19 bin göçmen bulunuyor. AB ülkeleri arasında kaçak göçmenlerin paylaşımı konusunda müzakerelerde mutabakat sağlanamıyor.

Son aylarda Türkiye'den Avrupa'ya gelen kaçak göçmen sayısının arttığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri ise Yunanistan'daki kamplardaki kötü yaşam koşullarına dikkat çekerek AB'yi eleştiriyor.

TÜRKİYE'DEN 16 BİN MÜLTECİ YUNANİSTAN'A KAÇTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre bu yıl Türkiye'den deniz yoluyla 16 bin kişi Yunanistan geçti.