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Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ'cü yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde sınır birliği askerlerince, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ şüphelisi 5 kişi, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yakalanarak gözaltına alındı.

DHA | 25.03.2019 - 16:01..
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde devriye görevi yapan sınır birliği askerlerince, 1'nci Derece Askeri Yasak Bölge'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN KAÇIŞ HAZIRLIĞI

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerce haklarında soruşturma açılan A.K. (27), N.K. (27), S.K. (25), R.Ç. (32) ve S.D. (27) oldukları belirlendi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen N.K. ve R.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. A.K., S.K. ve S.D.'nin ise jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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