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36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı

Sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek dolandırıcılık yapan 2 şahıs, yakalandı.

İHA | 03.06.2019 - 12:36..
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Yaklaşık 1 yılı aşkın bir süre önce Gökhan Ö. ve Suna U. tarafından kurulan ’AVA İşyerim’ isimli şirket, tüm Türkiye’de sosyal medya aracılığıyla kadınlara yönelik ilanlar vererek, 81 ilde 36 bin kadını dolandırmıştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hakkında tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan aranması bulunan ve çok sayıda aynı suçtan kaydı bulunan Suna U., Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı

ÇOK SAYIDA SUÇU ÇIKTI

Hakkında tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranması olan ve çok sayıda dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan Gökhan Ö. ise Pamukova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gökhan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı


36 bin kadını dolandıran zanlılar Sakarya'da yakalandı

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