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81 ilde, 647 okul servisi trafikten men edildi

Dün ülke genelinde, öğrenci güvenliği için 'Okul Çevreleri, Servis Araçları ve Genel Trafik Denetimi Uygulaması' yapıldı.

DHA | 17.04.2019 - 09:54..
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İçişleri Bakanlığı, 81 ilde eş zamamlı yapılan denetim ve kontrollerde, eksiksikliği tespit edilen 647 okul servisinin trafikten men edildiğini, çeşitli suçlardan aranan 1262 kişinin yakalandığını açıkladı.

81 İLDE DEV OKUL GÜVENLİĞİ OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan uygulama, saat 11.00-21.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.

81 ilde, 647 okul servisi trafikten men edildi

48 BİN 576 PERSONEL KATILDI

48 bin 576 personelin katılımı ile yapılan denetimlerde 34 bin 259 okul servis aracı kontrol edilirken, 2 bin 128 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Eksiklik tespit edilen 647 okul servis aracı trafikten men edildi.

81 ilde, 647 okul servisi trafikten men edildi

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca, denetimlerde 28 bin 230 okul çevresi ile 32 bin 912 umuma açık yer kontrol edildi, 138 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde bulunan 370 bin 99 şahıs sorgulandı, bin 262 aranan kişi yakalandı. 6 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 51 mermi/fişek, 1 kesici/delici alet ile 8 kurusıkı tabancaya el konuldu. Uygulamada ayrıca 5,85 gram esrar, 2,9 gram sentetik uyuşturucu, 100 uyuşturucu hap ile 2 bin 138 paket kaçak sigara ele geçirildi.

81 ilde, 647 okul servisi trafikten men edildi

81 ilde, 647 okul servisi trafikten men edildi

81 ilde, 647 okul servisi trafikten men edildi

81 ilde, 647 okul servisi trafikten men edildi

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