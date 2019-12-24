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81 ile park yasağı genelgesi

Araçlar, trafik düzenini etkilemediği sürece parka çekilmeyecek, onun yerine para cezası yazılacak.

Haber Merkezi | 24.12.2019 - 10:27..
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81 ile park yasağı genelgesi

İçişleri Bakanlığı, park yasağı kuralını ihlal eden araçların trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği halde otoparklara çekildiğini, bu durumun çeşitli mağduriyetlere yol açtığı uyarısında bulundu.

DURAKLARA 15 METRE MESAFE

Bakanlık; ayrıca belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre mesafede, yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre mesafede park eden araçların çekileceğini duyurdu.

ÇEKME YOK, CEZA VAR

81 ile genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde para cezası verilmesini, otoparklara çekilmemesi istedi.

81 ile park yasağı genelgesi

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