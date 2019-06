İstanbul’un antika pazarları

Aybüke SENGİR/ [email protected]

İstanbul, içinde hazine sandığı barındıran bir şehir. Hala her hafta binlerce insanın akın ettiği İstanbul pazarlarının hepsini biliyor musunuz? Giyim ya da yiyecek satılan pazarların yanı sıra İstanbul’da koleksiyonerler ve vintage tutkunları için, birbirinden güzel antika ya da retro ürünlerin satıldığı pazarlar mevcut. İşte İstanbul’un farklı semtlerinde farklı günlerde uğrayabileceğiniz bit pazarları ve antika pazarlarından en gezilesi yerler…

BİR PAZAR PLANI: BOMONTİ ANTİKA PAZARI

İstanbul’da bit pazarlarından çıkmayanların, eskiye özlemi hiç dinmeyenlerin ve aradığını bile bilmediği şeyleri bulmanın sevincini tatmak isteyenlerin -bir tanesi de benim- adresi uzun bir süredir bu pazar, Bomonti Antika Pazarı. Feriköy Organik Pazarı’yla aynı yerde, pazar günleri kurulan bit pazarı, zamanda yolculuk vadediyor. Eski plaklardan antika kılıçlara, eski teleskoplardan saatler yüzlerce antika eşya bulabileceğiniz Bomonti Antika Pazarı’nı mutlaka ziyaret edin. Pazarı gezdikten sonra acıkırsanız Bomontiada‘nın keyifli mekanlarına veya Batard İstanbul‘a uğrayın; muhteşem bir gün geçirmeye hazır olun.

FANTASTİK BİR YOLCULUK: DOLAPDERE BİT PAZARI

İstanbul’da bit pazarı nerede kuruluyor diye merak edenler için bir adres daha var, Dolapdere Bit Pazarı. Sanat ortamının yavaş yavaş kaydığı Dolapdere’de pazar sabahının erken saatlerinde Feylesof Sokak’ta kurulan pazar, elden çıkarılmış mutfak eşyalarından antika tablolara dek her şeyi bulabileceğiniz, sürprizlerle dolu bir yer. Sabah erken saatte gitmek gerekir. Böyle her tezgahtan tadını çıkararak yavaş yavaş, tekrar tekrar geçilmesi gerekiyor. İlk seferinde gözünüzden kaçan bir ayrıntıyı ikincide veya üçüncüde yakalayabilirsiniz. Her çeşit insanla karşılaşırsınız.

ERKEN KALKAN YOL ALIR: KÜÇÜKPAZAR BİT PAZARI

Son zamanlarda kapsamı ve büyüklüğü azalan bir pazar olsa da gerek tarihi yarımadanın güzelliklerine, gerek Balat’ın canlı sokaklarına olan yakınlığıyla daima cazip bir seçenek. Eminönü’ndeki bu antika pazarı, cumartesi sabahının erken saatlerinde kuruluyor.

HER GÜN HORHOR ANTİKACILAR ÇARŞISI

Horhor Antikacılar Çarşısı, adı üzerinde olduğu bir pazar değil, her gün rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir çarşı. İstanbul’u anlatan çeşitli yazarların satırlarında da çok kez adı geçiyor; günümüzde dönem filmleri, diziler ya da reklam filmleri için kiralanan antika eşyaların da yuvası aynı zamanda. Aksaray’daki Horhor Antikaçılar Çarşısı’nda 200’den fazla dükkan ve tezgah var.

FİLM PLATOSU GİBİ KADIKÖY BİT PAZARI

Kadıköy’deki Antikacılar Sokağı’nı bilmeyen yoktur, Kadıköy Bit Pazarı da sokağın mutlaka gezilmesi gereken yerlerinden. Her cumartesi, Kadıköy’ün en büyük yeşil alanlarından olan Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nın girişinde kurulan bu pazar, Avrupa Yakası’ndakileri aratmıyor. Uygun fiyata antika ürünler bulabileceğiniz pazara uğramışken Özgürlük Parkı’nda oksijen depolamayı da unutmayın!

ÜSKÜDAR BİT PAZARI YENİ ADIYLA ANTİKACILAR ÇARŞISI

Üsküdar Antikacılar Sokağı, sanat merkezinin de bulunduğu Selami Ali Mahallesi Görümce Sokak’ta her cumartesi düzenleniyor. Üsküdar Kat otoparkına çok yakın bir yerde bulunan bu pazarın ismi antikacılar çarşısı olarak değiştirilse de halen çini, porselenler, avize gibi ürünleri uygun fiyata satın alabileceğiniz yerlerden biri. Her hafta başka başka antikacıların tezgah açtığı sokakta, benim gezdiğim hafta eski fotoğraflar, kartpostallar ve pul koleksiyonları vardı.

Çok merkezi bir yer olmasına rağmen girişi sizi biraz korkutabilir, içeriye girmeye çekinebilirsiniz. İçerisi karanlık haliyle eski bir yer gibi duruyor ancak hiç çekinmenize gerek yok. Son derece güvenli ve çok iyi insanların olduğu bir yerdir. Dükkanları rahatça gezebilir, sahipleri ile konuşabilir sohbet edebilirsiniz.