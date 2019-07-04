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Amanos Dağları'nda orman yangını

Hatay'a bağlı Amanos Dağları'nda çıkan yangına havadan ve karada müdahale edildi.

DHA | 04.07.2019 - 20:34..
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Amanos dağları eteklerinde bulunan Karaçay Vadisi Karaçay Şelalesi mevkii Fellahın Çınarı olarak bilinen bölgede henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

HAVADAN DESTEK VERİLİYOR

Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına  kayalık bölge olması nedeniyle ekipler karadan müdahalede güçlük çekerken, havadan 5 söndürme helikopteri destek veriyor.

Osmaniye Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, yangın nedeniyle şu anda yaklaşık 2 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü, havadan söndürme çalışmalarına karadan 15 arasöz, iş makinesi ve 100 orman işçisi ile müdahale edildiğini belirtti. Doğar, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Amanos Dağları'nda orman yangını

Amanos Dağları'nda orman yangını

Amanos Dağları'nda orman yangını

Amanos Dağları'nda orman yangını

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