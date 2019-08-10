Bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, illerde Kurban Bayramı namazının kılınacağı saatleri açıkladı.
Buna göre il il namaz vakitleri şu şekilde:
Adana: 06.27,
Adıyaman: 06.14,
Afyon: 06.44,
Ağrı: 05.53,
Aksaray: 06.31,
Amasya: 06.20,
Ankara: 06.33,
Antalya: 06.46,
Ardahan: 05.52,
Artvin: 05.55,
Aydın: 06.56,
Balıkesir: 06.53,
Bartın: 06.33,
Batman: 06.03,
Bayburt: 06.03,
Bilecik: 06.44,
Bingöl: 06.04,
Bitlis: 05.58,
Bolu: 06.37,
Burdur: 06.47,
Bursa: 06.48,
Çanakkale: 06.59,
Çankırı: 06.29,
Çorum: 06.24,
Denizli: 06.51,
Diyarbakır: 06.06,
Düzce: 06.38,
Edirne: 06.56,
Elazığ: 06.09,
Erzincan: 06.07,
Erzurum: 05.59,
Eskişehir: 06.43,
Gaziantep: 06.19,
Giresun: 06.09,
Gümüşhane: 06.06,
Hakkari: 05.53,
Hatay: 06.25,
Iğdır: 05.48,
Isparta: 06.45,
İstanbul: 06.47,
İzmir: 06.58,
Kahramanmaraş: 06.20,
Karabük: 06.32,
Karaman: 06.36,
Kars: 05.51,
Kastamonu: 06.27,
Kayseri: 06.24,
Kırıkkale: 06.31,
Kırklareli: 06.53,
Kırşehir: 06.29,
Kilis: 06.21,
Kocaeli: 06.43,
Konya: 06.37,
Kütahya: 06.45,
Malatya: 06.13,
Manisa: 06.57,
Mardin: 06.05,
Mersin: 06.30,
Muğla: 06.55,
Muş: 06.00,
Nevşehir: 06.28,
Niğde: 06.29,
Ordu: 06.11,
Osmaniye: 06.24,
Rize: 06.01,
Sakarya: 06.41,
Samsun: 06.17,
Siirt: 06.00,
Sinop: 06.21,
Sivas: 06.17,
Şanlıurfa: 06.13,
Şırnak: 05.58,
Tekirdağ: 06.53,
Tokat: 06.18,
Trabzon: 06.04,
Tunceli: 06.07,
Uşak: 06.49,
Van: 05.53,
Yalova: 06.46,
Yozgat: 06.25,
Zonguldak: 06.35.
YURT DIŞINDA NAMAZ SAATLERİ
Bayram namazı; KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.