taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9511
Euro
7.4932
Altın
1730.96
Borsa
98170.98
Gram Altın
386.247
Bitcoin
49354.39

Penyofobi nedir

Penyofobi, fakirlikten ya da fakirleşmekten korkma durumudur.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Penyofobi nedir

Fobiler insanın hayatından çoğu zaman önemli bir yer kaplar. Kimisi asansörden, kimisi yükseklikten, kimisi ise karanlıktan korkar.

Ama bazıları ise içinde bulunduğu zenginlik ve şatafatlı hayatın bitmesinden korkar.

ŞATAFATLI HAYAT

Dünya üzerinde bu korkuları yaşayan milyonlarca insan vardır. Bir iş insanı düşünün; emrinde binlerce insan çalışıyor, lüks arabalara ve evlere sahip.

Bu kişinin birgün iflas edeceğini ve bütün mal varlığını kaybettiğini düşündüğümüzde iflas eden kişi için oldukça zor bir durumdur.

Penyofobi nedir

DÜNYANIN REALİTESİ

Penyofobi, bizim bahsettiğimiz bütün bu olguları karşılıyor. Fakirlik ya da yoksulluk tarih boyunca yeryüzünde süregelen bir realitedir.

PENYOFOBİ

Bazı insanlar zenginlik içinde yaşarken bazıları da yoksulukla mücadele verirler. Penyofobi yoksulluktan kormak ve o duruma düşmenin adıdır. Penyofobi, aynı zamanda diğer fobilerde olduğu gibi psikolojik bir rahatsızlıktır.

TEDAVİSİ

Penyofobinin tedavisi ise, bu endişeye, korkuya kapılan kişilerin psikolojik destek almalarından geçiyor.

İlginizi Çekebilir
Madrigal nedir
Madrigal, Orta Çağ’ın sonlarında ortaya çıkan, dini olmayan vokal müzik bestelerini tanımlamak için kullanılan müzilk terimidir.
Alametifarika nedir
Alametifarika bir ticaret hukuku terimi olup; ticari bir malı diğer benzerlerinden ayırmaya yarayan işaret, özellik anlamına gelir.
Tremor nedir
Tıp literatüründe tremor olarak adlandırılan titreme hastalığı, vücudun bir bölümünün veya bir uzvun kontrol edilemez ritmik hareketidir.
Slumpflasyon nedir
Enflasyon içinde küçülme anlamına gelen kriz anlamına gelir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadın tipi saç dökülmesi nedir
Kadın tipi saç dökülmesi nedir
0
Okapi nedir
Okapi nedir
4
Panenka penaltısı nedir
Panenka penaltısı nedir
0
Su yogası nedir
Su yogası nedir
6
Hegemonya nedir
Hegemonya nedir
0
Pi günü nedir
Pi günü nedir
0
Aracınız kışa hazır mı
Aracınız kışa hazır mı
0
[+] Görüş bildir