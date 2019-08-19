Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
KALBİMİN KENDİNE GÖRE NEDENLERİ VARDI
Hilal Özcan bugüne dek biriktirdiklerini aktarmak için bir kitap yazmakla onu tanımayan pek çok insana faydası olacak adımlar attı. Bu birikimin doğal bir sonucu olan bu kitabı okurken hem bir aşk hikâyesinde hem de bir düşünceler denizinde yol alacaksınız. Elinizde mutlaka bir kurşun kalem olsun. Zira altını çizeceğiniz çok satır olacak... Sonra, ikinci okuyuşunuzda renkli bir kalem kullanın. Kitaba dönüp baktığınız farklı zaman dilimlerinde hangi farklı satırların sizi etkilediğini hayretle göreceksiniz. (İclal Aydın)
Kalbimin Kendine Göre Nedenleri Vardı
Hilal Özcan
Artemis Yay.
S.: 302
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ARTIK HUZUR YOK
Obi Okonkwo, İngiltere’de aldığı eğitimin ardından ülkesi Nijerya’ya dönmüş ve devlet memuru olarak işe başlamıştı. Ancak karşısında yozlaşmış ve rüşvetçi bir yönetim vardı. İdeallerine bağlı olan Obi, kendisine teklif edilen tüm rüşvetleri elinin tersiyle itmeye kararlıydı... ta ki ailesinin onaylamadığı bir kıza âşık olana dek. Obi’nin yaşadığı aşk onu hem derin bir duygusal çalkantıya hem de mali bir çıkmaza sürükleyecekti...
Artık Huzur Yok
Chinua Achebe
İthaki Yay.
S.: 176
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BİZ
Yevgeni Zamyatin ütopyaların nasıl tepetaklak olabileceğini fark eden belki de ilk yazar. Orwell, Huxley, Le Guin ve daha birçoğuna ütopyaya farklı, ters bir açıdan bakma ilhamını veren Biz ise “distopya” kelimesinin altını dolduran ve onca yıl sonra bile hakkını vermeye devam eden bir şaheser...
Biz
Yevgeni Zamyatin
İthaki Yay.
S.: 248
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AĞRI DAĞI YOLCUSU KALMASIN
H. G. Wells’in 74 yaşında yazdığı, ütopyacı son eseri olan Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın, Tanrı’nın yeryüzüne yollayacağı yeni bir “tufan” için kendisine yeni bir Nuh arayışını anlatır...
Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın
H. G. Wells
İthaki Yay.
S.: 88
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SOĞUK YAZ
Bugün, liseden terk ve geleceği olmayan bir genç. Yarınsa, İkinci Dünya Savaşı’nda çarpışan bir asker. Kale Jackson, bir gün İkinci Dünya Savaşı’nda keskin nişancılık yaparken dostlarının ölümlerine şahit oluyor, ertesi günse sıradan hayatına geri dönüp sevdikleriyle arasında giderek büyüyen uçurumdan sağ çıkmaya çalışıyordu. Geçmişten gelen fiziksel ve ruhsal yaralarını gizlemek her gün daha da zorlaşıyordu...
Soğuk Yaz
Gwen Cole
Yabancı Yay.
S.: 336
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DOKTOR SENSİN
Ödüllü Oxford Üniversitesi araştırmacısı Dr. Jeremy Howick, hangi ilaçları alacağına, çocuklarına hangi ilaçları vereceğine ve ne zaman (veya ne zaman değil) bedenin kendi işini yapmasına izin vereceğine dair okuyucunun mantıklı seçimler yapmasını sağlayacak bilimsel kanıtlarla, okuyucuyu donatmak için hakem değerlendirmeli en son tıbbi araştırmalardan yararlanmaktadır...
Doktor Sensin
Jeremy Howick
Salon Yay.
S.: 336
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NORA'NIN GÜNLÜĞÜ
Hangi ilk aşk deneyimi anlatmaya değer değildir ki? İflah olmaz hayalperest Nora, yalnızca ilk aşkını anlatmakla kalmıyor; yaşadığı ilk acıları, ihanetleri, hırsları da işin içine katıyor. Nora’nın Günlüğü size evrenin sırrını vermeyi vadetmiyor fakat size bir genç kızın kalbini açıyor...
Nora'nın Günlüğü - Bir Gün Yine Aşığım
Norapella
Olimpos Yay.
S.: 160
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DIVA AFRODIT
Afrodit, sebep olduğu küçük bir kazadan sonra Kahraman Bilimi dersinden okul hayatındaki en düşük notu alır. Bunun üzerine ders notunu yükseltmek için ölümlülerin katılabileceği bir kulüp kurar. Ancak bu, onun Mısır’ın İsis adındaki aşk tanrıçasıyla karşı karşıya gelmesine neden olur. İkisi de gelmiş geçmiş en sinir bozucu ölümlü Pygmalion’a doğru eş adayını bulmak için yarışmak zorundadır...
Diva Afrodit - Tanrıça Kızlar
Joan Holub
Artemis Çocuk Yay.
S.: 236
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SURLARIN ARDINDAKİ ŞEHİR
Venedikli genç ressam Bellini, Papa’dan aldığı bir mektupla hayatını değiştirecek bir yolculuğa çıkmaya zorlanır. Önce Roma, ardından Konstantinopolis ve Edirne’ye ulaşır. O sıralarda kuşatma hazırlıklarında olan Sultan Mehmet’in sarayına dost kimliğinin ardında bir casus olarak girer. Konstantinopolis’e yapılacak kuşatma günü gelip çattığında kendini aslında taraf olmadığı bir savaşın içinde bulur...
Surların Ardındaki Şehir
H. E. Aydoğan
Dorlion Yay.
S.: 130
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GİZEMLİ SEVGİLİ
Freya de Moray, pek çok kimliğe sahiptir: Bilge Kadınlar adlı gizli bir örgütün üyesi, gözden düşmüş bir dükün kızı ve bir soylunun evinde sahte isimle- çalışan bir refakatçidir. Ama asla bağışlayıcı biri değildir… Geçmişte ağabeyinin hayatını mahveden ve ailesinin çöküşüne sebep olan Harlowe Dükü, onun da katıldığı bir ev davetine gelince, Freya bir Bilge Kadın olarak yapması gerekeni yapar. İntikamını alacaktır...
Gizemli Sevgili
Elizabeth Hoyt
Nemesis Kitap
S.: 360
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Damla Karakuş
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