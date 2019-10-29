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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuşuyor.

AA | 29.10.2019 - 19:49..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- Batılı liderlerden neredeyse hiçbiri terör örgütü tarafından ölen ve yaralanan vatandaşlarımızla ilgili üzüntü beyan etmemiştir.
- Teröristler bu ülkelerin emniyet güçleri koruması altında eylemlerini gerçekleştirdi.
- Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören ilkel anlayış tüm çıplaklığıyla karşımızda durmaktadır.

-Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin öncelikli amacının petrol kaynaklarıyla ilgilenmek olduğu ortaya çıkmıştır.

Ayrıntılar gelecek...

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