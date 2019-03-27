Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında partisince Bolu'da düzenlenen mitingde konuşuyor...

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Siz böyle bizim yanımızda Bolu Dağı gibi durdukça hiçbir fani güç bize direktif veremez. Hiç kimse Türkiye'yi yolundan ayrı koyamaz. 16 bin 500 km'den bizi tehdit edenlere meydanları bırakmayacağız.

Ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına izin vermeyeceğiz. Milletimizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat vermemek için sağlam durmamız gerekmekte.

Kibirle gelen, burnu havada gelen AK Parti kapısından giremez. Bizim kapımız tevazu kapısıdır, gayret kapısıdır, Hakkın rızası için halka hizmet kapısıdır. Biz bu makamlarda kendi ikbalimiz için değil, milletimizin ikbali için bulunuyoruz.

Biz bu koltuklarda parlak gelecekleri inşa etmek için varız. Biz ecdadın bize emanet ettiği bu vatanı evlatlarımıza daha güçlü teslim etmek için bulunuyoruz. 40 yıldır siyasetin içindeyiz. Bugüne kadar insanımıza asla tepeden bakmadık, bakmayız. Her kim bizi tanımak istiyorsa son 17 yılımıza göz atsın.



Bay Kemal, o Bolu Tüneli için sizinkiler 'acaba patates deposu mu yapsak' diyordu.

Seçim dönemlerinde atıp tutmak kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir. Biz hep bunu yaptık.

Somali için yola çıkıp Kenya'ya giden, seçimde kendine oy bile kullanamayan bir kişiden ne beklenir?"

Meclis'ten ahkam kesmek, yalan söylemek çok kolaydır. Zor olan sözünü gerçeğe dönüştürmektir. Vaatlerini havada bırakmamaktır. Biz hep bunu yaptık. Seçimlerde bol keseden dağıtanların sonra ne hale düştüklerini görüyoruz.

Kaset operasyonuyla oturduğu CHP koltuğunda 9 senede 9 seçim kaybetmesine rağmen kalkmadı. Sözünün eri olamadı. Meclis'te salladığı tüm kağıtlar sahte çıktı, bir kez özür dilemedi. 95 yıllık CHP'yi Kandil'in Pensilvanya'nın kuklası yapan bir genel başkandan kimseye bir şey gelmez.

31 Mart'ın CHP'de de yeni bir başlangıca yol açacağını düşünüyorum. CHP'nin kendine çeki düzen vermesi için 31 Mart bir fırsattır."