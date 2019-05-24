Kediyi yere vurup öldüren şahsa 2 yıl hapis cezası

İstanbul Beyoğlu’nda 2 yıl önce sahipli kediyi yere vurarak öldüren Barış Canımana’nın (23) yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Barış Canımana katılmazken, davacı Fatih Adalıgil ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’ni temsilen avukatlar hazır bulundu.

"EYLEMİ CANAVARCA İŞLEDİĞİ AÇIK"

Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu belirten müşteki Fatih Adalıgil, veterinerlik yaptığını söyleyerek, “Televizyonlarda dönen videoyu görünce kedinin kliniğimde baktığım kedi olduğunu anladım. Bu olay nedeniyle şikayetçiyim” dedi.

Söz verilmesi üzerine konuşan müşteki avukatı Nahide Esra Danışman ise, sanığın eylemi canavarca işlediğinin açık olduğunu söyleyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

2 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme sanığın vahşice ve sebepsiz yere ‘mala zarar verme’ suçundan 2 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.