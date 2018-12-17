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82 yaşındaki adam yangında yaşamını yitirdi

Tekirdağ Malkara'da 82 yaşındaki Şaban Gülmez, tek başına yaşadığı evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti.

DHA | 17.12.2018 - 09:42..
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Malkara ilçesinin kırsal Evrenbey Mahallesi'nde sabaha karşı Şaban Gülmez'in yalnız yaşadığı tek katlı evde yangın çıktı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Çalışmalar sırasında içeri giren ekipler, Şaban Gülmez'in cansız bedenine ulaştı.

82 yaşındaki adam yangında yaşamını yitirdi

KOYUN DA TELEF OLDU

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında kopan elektrik kablolarıyla temas eden bitişikteki ağılda bulunan koyun da akıma kapılıp telef oldu.

82 yaşındaki adam yangında yaşamını yitirdi

Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan Şaban Gülmez'in cesedinin otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

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