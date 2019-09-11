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Van’da terör operasyonu

PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait olduğu tespit edilen sığınak-barınaklar, içerisinde bulunan yaşam malzemeleriyle birlikte imha edildi.

İHA | 11.09.2019 - 22:47..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan terör örgütlerine operasyon yapmaya devam ediliyor.

Terör örgütüne yapılan operasyon yerlerinden biri de Van’ın Gürpınar ilçesi kırsalı oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca; PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla, 11 Eylül 2019 tarihinde, Gürpınar ilçesi, Yalınca Mahallesi-Tüzek mezrası ve Cepken Mahallesi Yaya mezrası kırsalında ‘Kıran-Şehit GK Talat Şeylan 2019-177 operasyonu başlatıldı. Yapılan operasyon neticesinde 3 adet doğal sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklarda yapılan aramada bir miktar mühimmat, örgütsel doküman ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen tüm malzeme ve sığınaklar yerinde imha edildi” denildi.

Van’da terör operasyonu

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