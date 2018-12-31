Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
İSKENDER PALA
İtiraf, her cümlesi hayretle ve merakla okunacak bir roman. İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…
İtiraf
İskender Pala
Kapı Yay.
S.: 248
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IKIGAI UYGULAMA REHBERİ
İlk kitaplarında Japonlara özgü ikigai felsefesini en temele inerek inceleyen Héctor García ve Francesc Miralles, okuyucuların hayattaki amaçlarını tüm yönleriyle nasıl keşfedeceklerini iki yıllık bir uğraşın sonucunda detaylı bir biçimde anlatıyor...
Ikigai Uygulama Rehberi
Hector Garcia, Francesc Miralles
Çev.: Nil Tuna
Indigo Kitap
S.: 256
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KİM OLDUĞUMU BİLMİYORSUNUZ
İsimsiz bir zanlı cinayetle suçlanıyor. Genç adam kapanış konuşmasından hemen önce, bazı gerçekleri davaya dahil etmek istemeyen avukatını kovuyor ve savunmasını kendi yapmaya karar veriyor. Bazen gerçekler, açıklaması ve inanması zor olabilir. Fakat genç adamın tek bir isteği var: Ömür boyu hapis yatacaksa da, en azından gerçekler bütün çıplaklığıyla ortaya çıksın...
Kim Olduğumu Bilmiyorsunuz
Imran Mahmood
İndigo Kitap
S.: 368
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ZAMAN MAKİNESİ
Victoria döneminde yaşayan bir bilimci icat ettiği zaman makinesine biner ve kendini bir anda 802.701 yılında bulur. Başlangıçta dünyanın bütün dertlerinin sona erdiğini, cefanın yerini güzelliğe, refaha ve barışa bıraktığını zannetse de yanıldığını anlaması çok uzun sürmez. Zaman yolcusu önce Eloi adı verilen insan türüyle tanışır. Ancak soyları kadim zamanların yüce kültürüne dayanan bu güzellik abidelerinin, aslında ne kadar güçsüz olduğunu ve karanlığa karşı nasıl da çocukça bir korku duyduğunu çok geçmeden keşfeder...
Zaman Makinesi
H. G. Wells
Çev.: Gökçe Müderrisoğlu Aktaş
S.: 128
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PAŞALARIN HESAPLAŞMASI
Bu önemli konular henüz yayınlanmadı… Belgeleri ile birlikte ilk defa bütün bu gerçekler bu kitapla gün yüzüne çıkıyor.
Paşaların hesaplaşması
Kazım Karabekir
Truva Yay.
S.: 304
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İSTİKLAL HARBİMİZİN ESASLARI
Bu eser, Kazım Karabekir Paşa’nın yakılan kitabıdır...
İstiklal Harbimizin Esasları
Kazım Karabekir
Truva Yay.
S.: 416
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PAŞALARIN KAVGASI
Bu kitapta Türk yakın tarihinin en çapraşık dönemi Karabekir Paşa’nın kalemiyle ele alınıyor...
Paşaların Kavgası
Kazım Karabekir
Truva Yay.
S.: 320
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BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE
Petrov, bu kitabında “bataklıklar ülkesi” Finlandiya’nın imkânsızlıklar, yoksunluklar içinden özellikle aydın ve yazarların büyük çabalarıyla çıkıp da “Beyaz zambaklar ülkesine” nasıl dönüştüğünü anlatır. Dönüşümün, yeni bir yaşam kurmanın her türlü sıkıntının ve zorluğun içindeyken dahi mümkün olduğunu bunu başaranların hayat hikâyeleri üzerinden bize anlatır. Petrov’a göre gerçek iradenin ve azmin olduğu yerde her şey mümkündür...
Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Grigory Petrov
Çev.: Gülay Hüseynova
Martı Yay.
S.: 256
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ÇOCUKLARDA SINIRLAR
Dr. Henry Cloud ve Dr. John Townsend; çocuğunuzla aranızdaki güvenli ilişkiye zarar vermeden ona tehlikelere karşı önsezi geliştirebileceği, doğru ile yanlışı ve iyi ile daha iyiyi ayırt edebileceği güvenli bir ortam sağlayabilmenize yardımcı olacak pratik bir rehber sunuyor.
Çocuklarda Sınırlar
Henry Cloud, John Townsend
Çev.: Belgin Selen Haktanır
Koridor Yay.
S.: 384
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DNA
Monoton bir hayat süren otuzlu yaşlardaki Elísa bir gün kendi evinde akıl almaz bir biçimde öldürülür ve olayın tek tanığı o geceden sonra hiç konuşmayan yedi yaşındaki kızıdır. Çok geçmeden aynı yöntemle işlenen bir başka cinayeti soruşturan Dedektif Huldar’a göre katilin zihnini çözebilecek ve arkasında neden şifreli mesajlar, anlamsız sayılar ve olasılık hesapları bıraktığını söyleyebilecek tek kişi bu kızdır...
DNA
Yrsa Sigurdardottir
Çev.: Sevda Duman
Koridor Yay.
S.: 488
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CONFABULARIO
Confabulario’da insanlığın ahmaklığına dair acı eleştirilerini kaleme alan Meksikalı yazar, bir yandan okurları derinden yaralarken bir yandan da gülümsetiyor. Toplumun gizli kalmış yalanlarını, ikiyüzlülüklerini, yanlış değerleri ve kötü ahlakı yüzümüze vuruyor...
Confabulario
Juan Jose Arreola
Çev.: Nergis Turan
Alabanda Yay.
S.: 160
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Damla Karakuş
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