Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

İSKENDER PALA

İtiraf, her cümlesi hayretle ve merakla okunacak bir roman. İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

İtiraf

İskender Pala

Kapı Yay.

S.: 248

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IKIGAI UYGULAMA REHBERİ

İlk kitaplarında Japonlara özgü ikigai felsefesini en temele inerek inceleyen Héctor García ve Francesc Miralles, okuyucuların hayattaki amaçlarını tüm yönleriyle nasıl keşfedeceklerini iki yıllık bir uğraşın sonucunda detaylı bir biçimde anlatıyor...

Ikigai Uygulama Rehberi

Hector Garcia, Francesc Miralles

Çev.: Nil Tuna

Indigo Kitap

S.: 256

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KİM OLDUĞUMU BİLMİYORSUNUZ

İsimsiz bir zanlı cinayetle suçlanıyor. Genç adam kapanış konuşmasından hemen önce, bazı gerçekleri davaya dahil etmek istemeyen avukatını kovuyor ve savunmasını kendi yapmaya karar veriyor. Bazen gerçekler, açıklaması ve inanması zor olabilir. Fakat genç adamın tek bir isteği var: Ömür boyu hapis yatacaksa da, en azından gerçekler bütün çıplaklığıyla ortaya çıksın...

Kim Olduğumu Bilmiyorsunuz

Imran Mahmood

İndigo Kitap

S.: 368

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ZAMAN MAKİNESİ

Victoria döneminde yaşayan bir bilimci icat ettiği zaman makinesine biner ve kendini bir anda 802.701 yılında bulur. Başlangıçta dünyanın bütün dertlerinin sona erdiğini, cefanın yerini güzelliğe, refaha ve barışa bıraktığını zannetse de yanıldığını anlaması çok uzun sürmez. Zaman yolcusu önce Eloi adı verilen insan türüyle tanışır. Ancak soyları kadim zamanların yüce kültürüne dayanan bu güzellik abidelerinin, aslında ne kadar güçsüz olduğunu ve karanlığa karşı nasıl da çocukça bir korku duyduğunu çok geçmeden keşfeder...

Zaman Makinesi

H. G. Wells

Çev.: Gökçe Müderrisoğlu Aktaş

S.: 128

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PAŞALARIN HESAPLAŞMASI

Bu önemli konular henüz yayınlanmadı… Belgeleri ile birlikte ilk defa bütün bu gerçekler bu kitapla gün yüzüne çıkıyor.

Paşaların hesaplaşması

Kazım Karabekir

Truva Yay.

S.: 304

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İSTİKLAL HARBİMİZİN ESASLARI

Bu eser, Kazım Karabekir Paşa’nın yakılan kitabıdır...

İstiklal Harbimizin Esasları

Kazım Karabekir

Truva Yay.

S.: 416

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PAŞALARIN KAVGASI

Bu kitapta Türk yakın tarihinin en çapraşık dönemi Karabekir Paşa’nın kalemiyle ele alınıyor...

Paşaların Kavgası

Kazım Karabekir

Truva Yay.

S.: 320

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BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE

Petrov, bu kitabında “bataklıklar ülkesi” Finlandiya’nın imkânsızlıklar, yoksunluklar içinden özellikle aydın ve yazarların büyük çabalarıyla çıkıp da “Beyaz zambaklar ülkesine” nasıl dönüştüğünü anlatır. Dönüşümün, yeni bir yaşam kurmanın her türlü sıkıntının ve zorluğun içindeyken dahi mümkün olduğunu bunu başaranların hayat hikâyeleri üzerinden bize anlatır. Petrov’a göre gerçek iradenin ve azmin olduğu yerde her şey mümkündür...

Beyaz Zambaklar Ülkesinde

Grigory Petrov

Çev.: Gülay Hüseynova

Martı Yay.

S.: 256

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ÇOCUKLARDA SINIRLAR

Dr. Henry Cloud ve Dr. John Townsend; çocuğunuzla aranızdaki güvenli ilişkiye zarar vermeden ona tehlikelere karşı önsezi geliştirebileceği, doğru ile yanlışı ve iyi ile daha iyiyi ayırt edebileceği güvenli bir ortam sağlayabilmenize yardımcı olacak pratik bir rehber sunuyor.

Çocuklarda Sınırlar

Henry Cloud, John Townsend

Çev.: Belgin Selen Haktanır

Koridor Yay.

S.: 384

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DNA

Monoton bir hayat süren otuzlu yaşlardaki Elísa bir gün kendi evinde akıl almaz bir biçimde öldürülür ve olayın tek tanığı o geceden sonra hiç konuşmayan yedi yaşındaki kızıdır. Çok geçmeden aynı yöntemle işlenen bir başka cinayeti soruşturan Dedektif Huldar’a göre katilin zihnini çözebilecek ve arkasında neden şifreli mesajlar, anlamsız sayılar ve olasılık hesapları bıraktığını söyleyebilecek tek kişi bu kızdır...



DNA

Yrsa Sigurdardottir

Çev.: Sevda Duman

Koridor Yay.

S.: 488

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CONFABULARIO

Confabulario’da insanlığın ahmaklığına dair acı eleştirilerini kaleme alan Meksikalı yazar, bir yandan okurları derinden yaralarken bir yandan da gülümsetiyor. Toplumun gizli kalmış yalanlarını, ikiyüzlülüklerini, yanlış değerleri ve kötü ahlakı yüzümüze vuruyor...

Confabulario

Juan Jose Arreola

Çev.: Nergis Turan

Alabanda Yay.

S.: 160

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Damla Karakuş

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