Türkiye'nin yolculuk için en güzel 10 yolu

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Temiz hava, harika bir manzara ve geniş bir yol, dört tekerleği olan herkes için var. Peki binlerce kilometrelik bu yollarda gaza basıp kilometreleri çiğneyeceğiniz en iyi güzergah neresi? Amerikan filmlerinde gördüğümüz, alabildiğine bir arazide seyreden 1950’lerin klasik arabalarınınki gibi bir yolculuk için Türkiye rotası çizdik.

Türkiye’nin bir ucundan diğerine gitmek için türlü seçeneğiniz var elbette. Konfora, bütçe ve zamana göre değişkenlik gösteren tercihlerinizin en zahmetlisi, şüphesiz kendi şoförlüğünüzdür. İstanbul’dan Trabzon’a direksiyon sallayacaksınız; 1064 kilometre, 12 saat; haydaa… Arabayla uzun yol seyahatleri yapmış olanlar bu duyguyu çok iyi bilirler; uzun bir müzik listesi eşliğinde aralanmış camdan sızan rüzgâr, bir de yol güzergâhı üzerindeki eşsiz manzalar… Bir uzun yol kaptanı olarak yavaşça yola çıkmak, insanlarla konuşmak, zaman zaman durmak ve kaybolmak farklı bir yaşam tarzı.

ÇORUH- İSPİR YOLU

Çoruh Vadisi, eşsiz manzarası ile önünüzde uzanıyor. Yol boyunca yamaçlara kurulmuş küçük köyleri, toprağı avuç avuç karışlayan kurak arazileri ve tekerleğin geride bıraktığı isle, Türk filmlerindeki şehri terk eden karaktere çekilen bir sahne gibisiniz. Size, sanki bir kuzey Avrupa köyünden geçiyormuş hissi yaşatıyor. Çoruh Nehri de, ayağınıza uzanan rotada, yolculuğunuza eşlik ediyor.

ABANT YOLU

Abant’ın kendi gibi güzel, ağaçların arasına saklanan bir yolu var. İstanbul’dan özel araçla 3 saatinizi alacak bu yolculukta, yılın hangi mevsiminde giderseniz gidin değişen tek şey renkler. Karnaval havasında bir güzergâh olan Abant yolu yazın çiçeklenmiş ağaçlarıyla, kışın da bem beyaz gelinliğiyle harika bir sürüş deneyimi sunuyor.

AKSARAY – KONYA YOLU

Canım Anadolumun güzel yollarında çoban sürülerinden büyükbaş hayvanlara, yeşil ovalardan tarlalara kadar size eşlik eden rota tam bir köy safarisi. Kafanızı camdan dışarı uzattığınızda burnunuza değen doğanın parfümünü başka yerde bulamazsınız.

DALYAN YOLU

İzmir’e doğru sofistik bir deniz yolculuğuna çıkıyoruz. Rota belli; bir ormana dalıyorsunuz, etrafınızda ağaçlar, bir de yol var. Manzaranızı bozacak bir beton yığını yok anlayacağınız. Yol şarkılarına yakışan en güzel rotalardan biri diyebilirim. Ağaçların üzerinize eğilen gölgesinin ardından masmavi bir deniz karşılıyor sizi.

KAPADOKYA YOLU

Hiç şüphesiz ki ülkemizin en güzel yollarından biri Kapadokya güzergâhı. Sanki bir zaman makinesine binmişsiniz de, o da sizi ilk çağlara fırlatmış gibi… Türkiye’nin olduğu kadar dünyanın da en nadide coğrafyalarından biri olan Kapadokya, şürüşe doyacağınız bir rota. Öyle otantik ve tarihi bir doku hâkim buralara.

VAN YOLU

Benzersiz bir sürüş deneyimi ve eşsiz manzarasıyla, 1700 km’lik Van yolu oldukça davetkâr. Yolculuk boyunca dağ ve ovaların arasında süzülen arabanız size el firenini çektirebilir. Geniş bir arazide, ince bir yol üzerindesiniz, kimi zaman karşınızda bir ova, kimi zaman göl manzarası var; oldukça nostaljik bir güzergah.

ERZURUM YOLU

Erzurum yolcuları için söylemeliyim ki; yeşilin ve toprak renginin pastel tonları arasında bir tablo gibi gözükeceksiniz. Sanki biri guaj boyayı almış, göz alabildiğine boyamış her yeri. Yolun kıyısına doğru uzanan dağ eteklerini, paralelindeki yeşil saha tamamlıyor. Huzur verici bir mola için durdurun arabayı.

KARS YOLU

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek rakımlı dağlarıyla bezeli Kars yolundasınız. Özellikle son yıllarda gençler arasında paylaşılamayan Doğu Ekspresi’nin de bir numaralı durağı. Yol boyunca kızıl toprakların, yemyeşil düzlüklerin üzerinden seyre dalıyorsunuz. Kars'ta nereye giderseniz gidin, illa ki arabayı durdurup fotoğraf çekecek, öyle yolunuza devam edeceksiniz.

SİNOP - İNCEBURUN YOLU

Muhtemeldir ki, çok güzel virajlara ve manzaralara sahip, bizim değinemediğimiz yol sayısı oldukça fazla. Yolculuğu seviyorsunuz, maceraya atılmayı da. Düz yollardan ziyade, alavereli dalavereli geçit tutkunları var bir de. Sinop- İnceurun olarak adlandırılan bu yol hem dar hem de uçsuz bir manzaraya sahip.

BAYBURT- OF YOLU

Dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Bayburt-Of güzerhahı, manzarası güzel olduğu kadar tehlikeli de. Dağ eteklerindeki yüzlerce kilometre yol bariyersiz, uçurumların ucunda doğaya meydan okuyorsunuz. Neyse ki Of ve Bayburt’u birbirine bağlayan yeni bir yol yapılmış. Bu yolu deneyimlemek isteyen bazı sürücülerin derdi Of'a varmak değil, heyecanı deneyimlemek. Tarif etmeye kelimeler yetmez, fotoğraf ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor.