82,5 yıl hapis cezası olan hükümlü köyden çıktı

Trafikte makas atarak kazaya neden olan sürücü yakalandı

Köpeği kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürdü

1 Aşırı yük taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu Trafikte sık sık görmeye alışık olduğumuz 'aşırı yük' manzarası bu kez Adana'dan geldi. Aşırı yükleme yapılan kamyon tehlike saçtı.

2 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs pilot olarak başladı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs uygulaması Antalya'da 14 ilk ve ortaokulda pilot olarak hayata geçti.

3 Yeşim Salkım Ferda Anıl Yarkın pişmalığı Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, eski sevgilisi Ferda Anıl Yarkın ile evlenmediği için pişman oldu.

4 ABD'nin Golan Tepeleri arkasındaki sebep: Petrol Trump, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini dün attığı imzayla resmen tanıdı. Kararın arkasında yatan neden ise şaşırtmadı. Bölgede Amerika merkezli Yahudi şirketinin petrol kuyuları var.

5 Taksim'de engellilerin şarj soketleri üçüncü kez çalındı Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelli vatandaşlar, sandalyelerini şarj edemeden geri döndüler.

6 Atatürk Etnografya Müzesi'nde 38 yıl sonra ders Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve bir dönem lise olarak da hizmet veren tarihi Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde, 38 yıl sonra yeniden ders zili çaldı.