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82,5 yıl hapis cezası olan hükümlü köyden çıktı

Sivas'ta, hakkında 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 82,5 yıl hapis cezası bulunan Yakup B. (49), jandarma ekiplerince köyde yakalandı.

DHA | 26.03.2019 - 09:30..
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Hükümlünün hakkında, cebir kullanarak cinsel saldırı, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve 7 ayrı basit yaralama gibi 10 ayrı suçtan kesinleşmiş 82,5 yıl hapis cezası var.

KÖYDE YAKAYI ELE VERDİ

Firari durumdaki Yakup B.'nin Yıldızeli ilçesine bağı bağlı Kiremitli köyünde olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler arama kararı alarak köydeki eve gitti. Jandarma ekiplerinin evde yaptıkları aramada sanık Yakup B. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlünün işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

82,5 yıl hapis cezası olan hükümlü köyden çıktı

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