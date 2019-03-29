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Yurt genelinde hava durumu

Tahminlerine soğuk hava uyarıları ile başlayan Meteoroloji bazı bölgeler için çığ, fırtına uyarıları yaptı.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 08:42..
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Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapılırken, iç ve doğu bölgelerinde kar, Akdeniz Bölgesi'nde de kuvvetli yağış bekleniyor.

SICAKLIĞIN DÜŞECEĞİ YERLER

Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun güney ve doğusunda hissedilir derecede olmak üzere ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İşte 5 günlük haritalı hava durmu tahmini:

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

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