Orhan Gezer yönetimindeki otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 35. kilometresinde devrildi.

7 YARALI

Kazada sürücü ile araçtaki Mustafa, Nazar ve Selma Gezer ile Hülya, İrfan Efe ve Remzi Canyavuz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı VİDEO



ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ

Yaralılardan durumu ağır olan Selma ve Nazar Gezer, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kaza sırasında alev alan otomobil, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.