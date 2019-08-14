taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5855
Euro
6.2448
Altın
1501.77
Borsa
99405.03
Gram Altın
269.838

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Kontrolden çıkan araç devrildi. İçerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası araç, bir anda yanarak kül oldu.

İHA | 14.08.2019 - 12:44..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Orhan Gezer yönetimindeki otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 35. kilometresinde devrildi.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

7 YARALI

Kazada sürücü ile araçtaki Mustafa, Nazar  ve Selma Gezer ile Hülya, İrfan Efe ve Remzi Canyavuz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı VİDEO

ŞANLIURFA'YA SEVK EDİLDİ

Yaralılardan durumu ağır olan Selma ve Nazar Gezer, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kaza sırasında alev alan otomobil, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan

İşte Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in oğlu Karan

33
Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

81
Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

70
ABD'den Çin'e getirilen gümrük vergisinde erteleme

ABD'den Çin'e getirilen gümrük vergisinde erteleme

33
Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

Tatil için İstanbul'dan ayrılanlar dönüyor

49
Bülent Ersoy Hadise'yi övdü

Bülent Ersoy Hadise'yi övdü

56
Galatasaray şimdiden kasasını doldurdu

Galatasaray şimdiden kasasını doldurdu

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir