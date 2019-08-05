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Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK verilerine göre enflasyon, temmuzda yüzde 1,36 arttı.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 10:04..
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de 2019 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 4,46 İLE ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 4,24, konutta yüzde 3,10, eğlence ve kültürde yüzde 1,60 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,42 artış gerçekleşti.Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ YÜZDE 3,20 İLE GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Temmuz ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 1,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 26,93 İLE MAL VE HİZMETLERDE

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 25,41, lokanta ve oteller yüzde 19,85, alkollü içecekler ve tütün yüzde 19,23 ve gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 18,21 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YÜZDE 2,04 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,07 artış gerçekleşti. Temmuz 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 264 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 106 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

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