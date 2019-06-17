Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Dünyanın en büyük online şarkı sözü ve müzik bilgisi koleksiyonu arşivlerinden Genius, Google'ı şarkı sözlerini kopyalamakla suçladı.

Aniden bastıran dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Eskişehir’de yağmur ve dolu etkili oldu

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6 yaşındaki çocuk kazada hayatını kaybetti

Muş’ta bir aracın çarptığı 6 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.