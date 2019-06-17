Üsküdar'da denizden ceset çıktı

İstanbul'da Üsküdar açıklarında denizde cansız birisini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.
KIYI EMNİYETİ CESEDİ ÇIKARDI
Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, cesedi denizden çıkararak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na götürdü.
ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ
Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinde, cesedin üzerinden Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Polisin incelemeyi tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.