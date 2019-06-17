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Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

AA | 17.06.2019 - 18:32..
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İstanbul'da Üsküdar açıklarında denizde cansız birisini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.

KIYI EMNİYETİ CESEDİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, cesedi denizden çıkararak, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Harem Tahlisiye Bot İstasyonu'na götürdü.

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk incelemesinde, cesedin üzerinden Abdullah Eraydın adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Polisin incelemeyi tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

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