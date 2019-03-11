Bir ay önce kendini bıçaklayan kişiye pompalıyla ateş etti

Yaralanan Gümüş ameliyata alınırken, şüpheli Fatih A. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi.
HUSUMETLİYDİLER, KAVGAYA TUTUŞTULAR
Halil Gümüş, evinin önünde aralarında husumet bulunan Fatih A. İle karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında iddiaya göre Fatih A., pompalı tüfekle Halil Gümüş'e ateş etti. Karnına isabet eden saçmalarla yere yığılan Gümüş, ağır yaralandı.
Gümüş, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Kavga ile ilgili çalışma başlatan polis, olaydan 30 dakika sonra şüpheli Fatih A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
İNTİKAM ALMAK İSTEDİ
Polisin olayla ilgili sürdürdüğü soruşturmada tüfekle vurulan Halil Gümüş'ün, 34 gün önce çıkan kavgada Fatih A.'yı bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.