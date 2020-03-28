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İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonu

Polis ekipleri vatandaşların banka hesabını boşaltan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

AA | 28.03.2020 - 13:55..
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İstanbul Güngören'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bazı şüphelilerin, Merkez Mahallesi'ndeki bir adrese sık sık girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri şüphelilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp kimlik, hesap ve şifre bilgilerini elde ettikleri vatandaşların banka hesaplarını boşalttıklarını belirledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 21 cep telefonu, 22 farklı bankalara ait kredi kartı, 11 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda kişinin mobil bankacılık ve kart şifreleri ile anne kızlık soyadı kimlik numaralarının bulunduğu çetele ile 26 bin 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve dolandırıcılıktan toplam 13 suç kaydı bulunan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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