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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla, hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı.

İHA |
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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde ilerleyen M.D. idaresindeki 19 EB 666 plakalı araç ile 19 EK 640 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu araç sürücüsü M.D. ile aynı araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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