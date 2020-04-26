Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde ilerleyen M.D. idaresindeki 19 EB 666 plakalı araç ile 19 EK 640 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu araç sürücüsü M.D. ile aynı araçta bulunan 2 çocuk yaralandı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.