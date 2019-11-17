Ordu'da sürücülere hamsi ikram edildi

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Kemal Kılıçdaroğlu: EYT sorununu biz çözeriz

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Denizli'de futbolcular taraftarlarla kavga etti

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Yürüyüş yapan PKK'lılara siz teröristsiniz diye haykıran Fransız kadın

1 Rusya parasının değerini arttırdı Les Echos, Rus ekonomisinin dolardan arınmasının rubleyi güçlendirdiğini belirtti.

2 Rum medyası şiddeti körüklüyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağı yakıldığı ırkçı eylemlerin yapıldığı bir dönemde, Rum medyası, Rum tarafında her evde bir silah bulunduğunu yazdı.

3 Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu iyiye gidiyor Geçen hafta hastaneye kaldırılan şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

4 MSB: 18 sivili katleden terörist yakalandı MSB: "El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG'li terörist, MİT'in operasyonu ile yakalandı."

5 ABD ve Güney Kore ortak hava tatbikatını erteledi ABD, Güney Kore’nin Kuzey Kore ile olan barış çabalarını desteklemek amacıyla askeri tatbikatlarını ertelediğini duyurdu.

6 Motosiklet çarptı, otomobil üzerinden geçti Antalya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına önce bir motosiklet çarptı. Yere düşünce üzerinden bir de otomobilin geçtiği talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.