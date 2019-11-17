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Ordu'da sürücülere hamsi ikram edildi

Karadeniz Sahil Yolu’ndan geçen sürücülere, 'hamsi radarına girdiniz' denilerek şaka yapıldı

AA | 17.11.2019 - 18:01..
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı’nda hamsi festivali düzenlendi.

Oldukça renkli geçen festivalde çeşitli yarışmalar düzenlendi. Festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram edildi. Yaklaşık 10 ton hamsi, kısa sürede tükendi.

"HAMSİ RADARINA GİRDİNİZ"

Karadeniz Sahil Yolu’ndan geçen sürücüler için trafik polisleri tarafından yolda uygulama yapıldı. Uygulamada, trafik polislerince durdurulan sürücülere ‘Hamsi radarına yakalandınız’ denilince, sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Karşısında Vali Seddar Yavuz’u gören sürücüler, radar olayının şaka olduğunu anlayınca rahat nefes aldı. Vali Seddar Yavuz, sürücülere ekmek arası hamsi ikram ederek, etkinliğe davet etti.

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -1

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -2

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -3

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -4

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -5

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -6

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -7

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -8

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -9

Sürücüler bu kez 'hamsi radarına' yakalandı -10

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