SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda, 5 farklı fırlatmada toplam 300 adet Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

60 YENİ UYDU DAHA GÖNDERİLDİ

SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

2020'DE 22 FARKLI FIRLATMA YAPILACAK

SpaceX, 2020'nin sonuna kadar her biri 60 uydu içeren toplam 22 fırlatma görevi gerçekleştirecek. Yapılan son fırlatma ile bu görevlerin 6 tanesi tamamlanmış oldu.

TOPLAMDA 42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 6 fırlatmada 360 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mal olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.