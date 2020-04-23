taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9812
Euro
7.5349
Altın
1726.4
Borsa
98170.98
Gram Altın
387.506
Bitcoin
49369.69

SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi

SpaceX, küresel bir uydu internet ağı oluşturmak için başlattığı Starlink projesine 60 uydu daha kattı.

AA |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda, 5 farklı fırlatmada toplam 300 adet Starlink internet uydusunu uzaya göndermişti..

Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

spacex

60 YENİ UYDU DAHA GÖNDERİLDİ

SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı.

2020'DE 22 FARKLI FIRLATMA YAPILACAK

SpaceX, 2020'nin sonuna kadar her biri 60 uydu içeren toplam 22 fırlatma görevi gerçekleştirecek. Yapılan son fırlatma ile bu görevlerin 6 tanesi tamamlanmış oldu.

starllink

TOPLAMDA 42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 6 fırlatmada 360 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mal olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

Instagram: @eshteknoloji

SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi

SpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdiSpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdiSpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdiSpaceX, 60 internet uydusunu daha uzaya gönderdi

İlginizi Çekebilir
Facebook, seçim paylaşımlarının hangi ülkeden yapıldığını gösterecek
Facebook, ABD seçimlerinde yabancı ülkelerden kaynaklanan sahte haberlerin önüne geçmek için, paylaşımların hangi ülkeden yapıldığını açıklayacak.
Samsung, 600 MP kamera sensörü geliştireceğini açıkladı
Samsung, 600 MP çözünürlüğe kadar çıkabilen kamera sensörleri üretmenin planlarını yapıyor.
58 metre yükseklikten korona vakalarını tespit eden drone
Draganfly şirketinin geliştirdiği ve 58 metre yükseklikten koronavirüs bulaşan insanları tespit edebilen drone, ABD'de test edildi.
2008'de keşfedilen gezegenin aslında hiç var olmadığı ortaya çıktı
Bilim insanlarının 2008 yılında keşfettiği bir gezegenin, aslında enkaz bulutu olduğu tespit edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı
84
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
Sosyal medyadan Bingöl'e hakaret eden şahsa soruşturma
982
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
Normale dönüş planında 4 sektöre öncelik verilecek
169
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla poz verdi
465
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni
381
Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü
Koronavirüs İstanbul'da zirveyi gördü
60
Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı
Brezilya’da koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı
50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir