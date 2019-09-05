Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, kameralar karşısına geçti.

Gündemi değerlendiren Erdoğan, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler konusuna da değindi.

Avrupa'dan Türkiye'ye yeteri kadar destek gelmediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, destek gelmemesi durumunda mültecilere Avrupa kapılarının açılacağını, ilk kez açık açık söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açarız VİDEO

KAPILARI AÇMAK ZORUNDA KALIRIZ"

Erdoğan, "Biz kovalamaya devam edeceğiz. Bu yolculuk bizi farklı yere doğru götürebilir. Farklı yer nedir, oldu oldu olmadı, biz de kapıları açmak zorunda kalırız. Ya destek verecekseniz verin, vermeyecekseniz kusura bakmayın." dedi.

"GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURALIM"

Güvenli bölgelere giden Suriyelilerin sayısının 350 bini bulduğunu aktaran Erdoğan, "Bizi diyoruz ki, öyle bir güvenli bölge oluşturalım ki, gelin buralarda bizler Türkiye'de çadır kentler var, adeta konut yapalım. Buralara da güvenli bölgeye bunları taşıyalım. Böyle bir şey yapacak olursak biz de Türkiye olarak rahatlamış oluruz. Güvenli bölge teklifimiz, çok güzel bir teklif. Güzelse gelin, konutların yapımını sağlayalım. Bize lojistik destek verin, Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinlikte bu konutları yapalım. Böylece insanca yaşama imkanını, onlara sağlayalım. Güzel teklifse başlayalım bu işe, ama yok. Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz. AB başta olmak üzere dünyadan destek alamadık." dedi.

PARTİMİZİN 10 MİLYONUN ÜZERİNDE ÜYESİ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"AK Parti, milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar da milletimizin desteği duası sayesinde ayakta kalmış bir parti. Milletimizden başka yaslanacak hiçbir dayanağımız yoktur. Hiçbir şehrimizin fitne tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Milletimiz bizden hizmet bekliyor.

Üye sayımızda, yüzde 95'den fazlası vefatlardan kaynaklanan 290 bin kişilik eksilme olduğunu gördük. Kongre hazırlıkları çerçevesinde delege listelerinin yenilenmesi ilçe ve il kongrelerinin yapılması gerekiyor. Partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var.

DAVA ADAMLARININ EMEĞİNİ, KİBİRLERİ BOYLARINI AŞANLARIN KAPRİSLERİNE FEDA ETMEDİK

Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil. AK Parti, sürekli kendini yenileme tazeleme kabiliyetine sahip olmasıdır. AK Parti ailesini daha da büyütecek, saflarımızı hem genişletecek hem de daha sıklaştıracağız. Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacağız. Yeni isimlerle yeni değerlerle kadrolarımızı tahkim edeceğiz.

Yenikapı ruhuna ilk darbe, kontrollü darbe söylemiyle bizzat CHP Genel Başkanı tarafından vuruldu. OHAL uygulamasına saldırdı. Bu parti FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratmaya çalıştı.

CHP MİLLİ İRADE DÜŞMANLARIYLA BİRLİKTE...

Milletin safında yer almak varken, CHP ekibi hep milli irade düşmanlarıyla yol yürümeyi tercih etti. CHP'nin ilkesizliği karşısında biz de MHP ile Yenikapı'da başlattığımız iş birliğini yeni bir safhaya taşıdık. Cumhur İttifakı milletimizin her bir ferdinin parçası olduğu 82 milyonluk Türkiye İttifakı'nın lokomotifidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi alanı da genişletmiştir. CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur.

YENİ SİSTEMİN BAZI EKSİKLİKLERİ OLABİLİR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de uygulamadan kaynaklanan bazı eksiklikler olabilir. Kapsamlı çalışmayla tüm eksiklikleri belirledik, çözüm yollarını ortaya koyduk. Sorun alanlarının çoğunun uygulamadan kaynaklandığını tespit ettik. Bu sonuçları yakında paylaşacağız. Teşkilatlarımızdan da bu süreci yakından takip ederek, milletimizle paylaşmalarını bekliyorum.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de biz, şu ne diyor değil biz ne diyoruz, buna bakıyoruz. Gemilerimiz bölgede. Kimse bizim burada hakkımız olan konulardan bizi mahrum etmeye kalkamaz. Burada Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın hakları var. Garantör ülke olarak söz söyleme hakkımız var. Ülkemize yönelik yaptırım tehditleri bize geri adım attırmaz.

Bize 'Orta Doğu'da ne işiniz var?' diyenlerin niye söyledikleri belli. Ne işimiz olduğunu göstereceğiz."