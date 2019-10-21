Şehidin kanı yerde kalmadı

Adıyaman'a bağlı Akçalı köyü kırsalında, geçen cumartesi gecesi İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekât ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

2 PKK'lının, geçen 26 Temmuz'da, polis memuru Taha Uluçay'ı Adıyaman'ın Sincik ilçesinde şehit eden teröristler olduğu belirlendi.

"TAHA KARDEŞİMİZİN İNTİKAMINI ALDIK"

Evli ve 1 çocuk babası şehit polisin Hatay'da yaşayan ağabeyi Osman Uluçay, "Uzun zamandır rüyamda teröristleri öldürüp, kardeşimin intikamını alıyordum. Cuma gecesi yine rüyamda teröristleri öldürdüm. Sabah kalktığımda da güvenlik güçlerimiz beni arayarak, 'Taha kardeşinizin intikamını aldık. Kanını yerde koymadık' dediler. Bir nebze olsun içimiz rahatladı. Mutlu olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz" dedi.





