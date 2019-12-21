Suriyeliler gelmeye davam ediyor

1 Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı Otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

2 Antalya'da yaz bitmedi Turizm cenneti Antalya'da, hafta sonu ve sıcak havayı fırsat bilenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu.

3 Uludağ'da kar eriyince hayaller suya düştü Uludağ'da oteller doluluk noktasına ulaşırken, kar kalınlığının beklenenin altında olması ziyaretçileri üzdü.

4 Boğaz’da beklemenin günlük maliyeti 120 bin dolar Kanal İstanbul'un yapılıp yapılmamsı tartışmaları devam ederken, boğazda bir geminin günlük bekleme maliyetinin 120 bin dolar olduğu öğrenildi.

5 Galatasaray için Hatem Ben Arfa iddiası İtalyan ve Fransız basınına göre Galatasaray'ın, bu sezon başından beri boşta olan Hatem Ben Arfa'ya 18 aylık bir teklif yaptığı öne sürüldü.

6 Elazığ’da CHP kongresinde yumruklu kavga Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı kongresinde bir kongre üyesi konuşturulmadı diye yumruklu kavga çıktı.