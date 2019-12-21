Suriyeliler gelmeye davam ediyor

İdlib'in güney kırsalındaki Rusya'nın desteklediği rejim saldırıları nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göç sürüyor.
Suriyeliler yanlarına aldıkları eşyaları kamyonetlere yükleyip, İdlib'in güney kırsalına doğru geliyor.
Günlerdir süren saldırılar nedeniyle İdlib'in güney kırsalından en az 100 bin kişinin Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere geçiş yaptığı bildirildi.
ARAÇLARDAN UZUN KUYRUK
Araçlarına eşyalarını yükleyip yola çıkan Suriyeliler, İdlib'den Türkiye sınırına kadar uzun kuyruklar oluşturdu.