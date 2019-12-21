taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Suriyeliler gelmeye davam ediyor

İdlib’e yoğun bombardıman sonucu, binlerce Suriyeli Türkiye sınırına akıyor.

Haber Merkezi | 21.12.2019 - 18:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Suriyeliler gelmeye davam ediyor

İdlib'in güney kırsalındaki Rusya'nın desteklediği rejim saldırıları nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göç sürüyor.

Suriyeliler yanlarına aldıkları eşyaları kamyonetlere yükleyip, İdlib'in güney kırsalına doğru geliyor.

Suriyeliler gelmeye davam ediyor

Günlerdir süren saldırılar nedeniyle İdlib'in güney kırsalından en az 100 bin kişinin Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere geçiş yaptığı bildirildi.

ARAÇLARDAN UZUN KUYRUK

Araçlarına eşyalarını yükleyip yola çıkan Suriyeliler, İdlib'den Türkiye sınırına kadar uzun kuyruklar oluşturdu.

İdlib'den Türkiye'ye kadar konvoy İZLE

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

456
Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

Trump, Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini onayladı

338
Memurlara güvenlik soruşturması Meclis'e gelmeyecek

Memurlara güvenlik soruşturması Meclis'e gelmeyecek

132
Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

Şanlıurfa ve Sivas'ta kartonla Çin protestoları

290
İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

İstanbul Trafik Vakfı, artık araç çekmeyecek

176
2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

2020 Bütçe Kanunu TBMM'de kabul edildi

85
Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

Arap karikatürist Türkiye Libya anlaşmasının karikatürünü yaptı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir