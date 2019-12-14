85 yaşındaki kadının başarı hikayesi

Bursa'nın Keles ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Şahizar Yıltır, ilerleyen yaşına rağmen kar kış demeyip, her gün 2 kilometre yürüyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı okuma yazma seferberliğiyle, okuma yazma öğrendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA DAVET ETTİ

Şahizar Yıltır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın televizyonda izlediği Şahizar Yıltır ve ailesini Ankara’ya davet etti.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİLER

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelen Şahizar Teyze ve ailesi hatıra fotoğrafı çektirerek, Keles bebeği hediye etti.

2 AYDA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ

Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan yaşlı kadın, 2 ayda okumaya ve yazmaya başladı. Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını devam ettirdi.

2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor. Keles Halk Eğitim Merkezi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Hasan İlker Akalın, kurstan sertifikasını alan iki çocuk ve iki torun sahibi Yıltır’ın evine giderek kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor.