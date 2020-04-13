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Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 368,7 liradan işlem görüyor.

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Altın fiyatlarında son durum

Değer kazanan ve haftayı yukarı yönlü seyirle tamamlayan altının gram fiyatı yeni haftaya rekor kırarak başladı.

GRAM ALTIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Geçen haftanın son işlem gününü 366 lira seviyesinden kapatan gram altın fiyatları yeni haftada 367 liranın üzerine çıktı.

Çeyrek altın 607 liradan, yarım altın 1.215 liradan, tam altın 2 bin 431 liradan, Cumhuriyet altını da 2 bin 476 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.691 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında son durum

KORONAVİRÜS ETKİSİ

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi bulunurken yurt dışında da ABD, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesiyle birlikte Hong Kong'ta piyasalar Paskalya tatili nedeniyle kapalı olacak.

DOLAR VE EURO

Dolar 6,67 TL seviyesinde, euro 7,38 TL seviyesinde ilerliyor.

Sterlin ise 8,78 TL seviyesinde.

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