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Defineci ile jandarma arasında geçen ilginç diyalog

Bursa'da zeytinlikte define ararken karşısında jandarmayı gören şüpheli, taş olduğunu ve onun için adam boyu çukur eştiklerini söyledi.

İHA | 21.04.2019 - 17:13..
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A. isimli kişinin Boyalıca Mahallesi'ndeki bahçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

İhbarı değerlendiren ekipler, H.H., S.A., F.A. ve A.A.'ya suçüstü yaptı. Operasyonda kazı malzemeleri ve metal dedektör ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla malzemelere el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

"MERAK ETTİM KOMUTAN"

Öte yandan jandarmanın operasyonu sırasında bir kişinin kazı yapmaya devam ettiği görüldü. Bir anda karşısında jandarmayı gören şahıs, yaklaşık 2 metre eşilen çukurda taş olduğunu söyledi. Jandarma ekipleri ise yerin altındaki taşın sana ne zararı var demesi üzerine şahıs, "Merak ettim komutan" demesi dikkat çekti.

Defineci ile jandarma arasında geçen ilginç diyalog


Defineci ile jandarma arasında geçen ilginç diyalog

Defineci ile jandarma arasında geçen ilginç diyalog

Defineci ile jandarma arasında geçen ilginç diyalog

Defineci ile jandarma arasında geçen ilginç diyalog

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