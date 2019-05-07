Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başlatı şöyle:

"İnsanlar hukuktan yana oyunu verdi, adayımızın daha iyi yöneteceğini düşündüğü için oyunu verdi. İstanbul’a gelince kumpas kurmaya başladılar. Milletin iradesine, demokrasiye kumpas kurdular. Kiminle? YSK’daki bazı hakimlerle kumpas kurdular.

Biz dürüst davranan bir YSK istiyoruz. Benzer kararların arkasında duran bir mahkeme istiyoruz. Esen rüzgara göre değil kanuna, hukuka ve vicdana göre karar veren bir YSK istiyoruz. Şikayetler geldi, olabilir. YSK bakacağım dedi. Gayet normal bakabilir. 39 ilçedeki bütün geçersiz oylar sayıldı. Sonuç Ekrem İmamoğlu. 6 ilçede bütün sandıkları sayacağız dediler.

Baktılar değişmiyor, Büyükçekmece üzerinden bir operasyon yapabilir miyiz diye evlere bakmaya başladılar. Sahte tutanaklar tuttular. İtiraz edecekleri bir şey kalmadı, vazgeçtiler. 22 ilçede sondajla belirli sandıkları yeniden sayacağız dediler. YSK’nın tarihinde böyle bir şey yoktur. 57 sandığı saydılar sonuç diye değişmedi.

HAKİM DEDİĞİN ADAM SATILIK ADAM DEĞİLDİR

Baktılar olmuyor. Sandık kurullarının oluşumunda bir hata var dediler. Sandık kurullarını biz oluşturmadık, AK Parti de oluşturmadı. Daha önceki seçimlerde de yaptılar. İtiraz yoktu. Bunların değişmesi lazım dediler. Bunu gerekçe gösterilerek verilen mazbatayı iptal ettiler. Hakim dediğin adam satılık adam değildir. Hakim dediğin kişi siyasi baskılara boyun eğmez. Vicdanıyla adaletle karar verir. Adaletin olmadığı bir devlet ayakta kalamaz. Devletin temeliyle oynadılar. 7 tane hakim aracılığıyla yaptılar.

SANDIK BAŞINDA BİR ŞEYLER OLDU

AK Partili yöneticiler devam ediyor. İstanbul’da bir şeyler oldu ama sandık başında oldu. Doğru bir şey olsa İstanbullu Ekrem İmamoğlu’nu seçti. Daha ne olsun. Değerli bir gazeteci var Sayın Deniz Zeyrek, Seçimleri iptal ettirmek isteyen gruptan yola çıkarak o grup arka kapı tabir edilen kapılardan lobicilikle YSK’yı yönlendirmeye çalışıyor. Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden AK Parti’ye tavsiyelerde bulunduğunu duyuyorum’ diyor.

RAMAZAN GÜNÜ HARAM YEDİLER

Ramazan gününde haram yemeyi kabul ettiler. Vatandaşın iradesine kumpas kurmak ne zaman hakimlerin görevi oldu. Biliyorum bunu söyledim diye tazminat adavası açacaklar Açmazsanız namertsiniz.

İPTAL KARARI VEREN ÜYELERİN ADINI OKUDU

Çete mensubu üyelerina adlarını okuyorum:

Erhan Çiftçi

Refik Eğri

Zeki Yiğit

Muharrem Akkaya

Faruk Kaymak

İlhan Hanağası

Nakiptin Buğday

Hangi görüşten olursa olsun vatandaşlar sandığa gitti YSK'ye güvendi oyunu kullandı, günlerce sayım yapıldı. Bütün sayımların sonunda sadece bir kişi çıktı. O kişinin adı da Ekrem İmamaoğlu.

Adaletsizlik varsa mücadele etmek bizim namus borcumuzdur.

BAHÇELİ'YE KAPAK OLSUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Türkiye Cumhuriyeti (TC) ekledik. Bu da Bahçeli'ye kapak olsun."

AYRINTILAR GELECEK...