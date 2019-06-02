Rum Dışişleri Bakanı: Türkiye'yi AB'de istiyoruz

Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal gaz ve enerji ayatkları krizlerinin en önemli sebeplerinden olan Güney Kıbrıs Rum yönetimi, bu dönemde her fırsatta yaptığı Türk karşıtlığı ile adından söz ettirdi.

Ancak bu sefer oldukça şaşırtıcıve beklenmedik bir adım devlet kademesinden geldi.

"TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYORUZ"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ülke olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini desteklediklerini söyledi.

"Ankara’nın Avrupa Komisyonunun önerilerini uygulamasının şart olduğunu" kaydeden Hristodulidis, "Türkiyenin AB’ye yakın olması bizim de arzumuzdur. Türkiye’yi AB’de istiyoruz" dedi.

Rum devlet ajansının haberine göre Türkiye ile yaşanan doğalgaz krizi ile ilgili de konuşan Rum Bakan,"Bu çabalarımızda sakin olmamız gerekiyor" diye konuştu.