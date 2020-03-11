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Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA | 11.03.2020 - 11:26..
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Aksaray'da Ziya Dalı idaresindeki 06 BK 8382 plakalı otomobil, Afganistan uyruklu Aziz Özbek yönetimindeki 61 DP 586 plakalı otomobille çarpıştı.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

5 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Esat Davutoğlu, Sami Bakıncı ve Afganistan uyruklu Abdullah Masdat'ın yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aziz Özbek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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