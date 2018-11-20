Google’dan Danimarka’ya 3’üncü veri merkezi

İnternet devi Google, Danimarka’da 3’üncü veri merkezinin inşası için çalışmalara başladı.

73 HEKTAR BÜYÜKLÜĞÜNDE

Basın açıklaması yapan Google Danimarka Direktörü Malou Aamund, Google’ın 2015 yılında Danimarka’nın Fredericia şehrinde satın aldığı 73 hektar büyüklüğündeki araziye veri merkezi inşa edeceğini duyurdu.

Şirketin halihazırda Danimarka’da 2 veri merkezi için çalışmaları bulunurken, Fredericia şehrinin Taulov semtindeki bir tarlaya inşa edilecek 3’üncü veri merkezinin 4,5 milyar krona (3,7 milyar lira) mal olacağı açıklandı.

VERİ MERKEZİ DANİMARKA

Yaklaşık 1500 kişinin istihdam edileceği veri merkezi inşasının ilk etabının 2020 yılında, tamamının ise 2021 yılında kullanıma hazır hale geleceği kaydedildi.

Veri merkezinin hizmete girmesiyle birlikte 150 ila 250 kişi arasında istihdam sağlayacağı vurgulandı.

Google’ın haricinde, sosyal paylaşım sitesi Facebook ve bilgisayar ve akıllı telefon üreticisi Apple da Danimarka’da veri merkezi inşa ediyor.