Motorola’nın katlanabilir telefonundan yeni görüntüler

Akıllı telefon piyasasının bir sonraki büyük adımı, katlanabilir telefonlar olabilir. Ancak Samsung’un katlanabilir telefonu Galaxy Fold’da ortaya çıkan ekran ve menteşe problemlerini görünce, bu yeni akıllı telefon tasarımlarının pek de seri üretime hazır olduğunu söyleyemeyiz. Bu rekabette Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X bir adım daha önde görünüyor, ancak şirket incelemek için çok fazla telefon göndermediğinden Mate X’te de aynı sorunların olmadığını kesin olarak söylemek zor.

Samsung ve Huawei’nin katlanabilir telefonlarına baktığımızda ikisi de tam ortadan katlanan geniş bir ekrana sahip. Bu nedenle bu iki telefon üretim hatalarına oldukça yatkın. Bununla birlikte daha küçük ekrana sahip akıllı telefonlar katlanırsa, teorik olarak üretimde oluşan hatalar da daha az olacaktır.

İşte Lenovo’nun Motorola RAZR katlanabilir telefonları, tam da bu yöntemi deneyecek. İlk olarak 2000’li yılların başlarında ortaya çıkan kapaklı Motorola RAZR modelini günümüzde yeniden canlandırmak isteyen Lenovo, katlanabilir Motorola RAZR telefonu üzerinde çalışıyor.

Yeni Motorola RAZR’ın ekranı açıldığında bir tablet büyüklüğünde değil, 6 inç büyüklüğünde normal bir telefon ekranına sahip olacak. Katlandığında oldukça küçük boyutlara sahip olan RAZR, böylelikle rahatlıkla taşınabilecek.

Samsung Galaxy Fold, toz parçacıklarının katlanabilir mekanizmadaki menteşe sisteminden ekranın içine girmesiyle oldukça eleştirildi. Ancak Motorola’nın yeni RAZR telefonunda, böyle bir sorun olmayacak gibi görünüyor. Sızdırılan yukarıdaki video ayrıca telefonun siyah, mavi ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olduğunu gösteriyot.

Motorola RAZR hakkında detaylar belli oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.