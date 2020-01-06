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UNESCO'dan Trump'a uyarı

Trump'ın İran'ın kültürel mirasa zarar vermemeyi taahhüt eden açıklamalarından sonra UNESCO'dan uyarı geldi.

Haber Merkezi | 06.01.2020 - 21:01..
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UNESCO'dan Trump'a uyarı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Trump'a, ABD'nin çatışma durumlarında kültürel mirasa zarar vermemeyi taahhüt eden uluslararası anlaşmalara taraf olduğu ikazında bulundu.

52 HEDEF BELİRLEMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyerek savaş rüzgarları estiren ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’da kültürel anıtlar dahil 52 hedef belirlediklerine dair tweetine UNESCO'dan yanıt geldi.

UNESCO'dan Trump'a uyarı

DOĞAL MİRASA ZARAR VEREMEZSİN

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ABD'nin çatışma durumlarında kültürel mirasa zarar vermemeyi taahhüt eden uluslararası anlaşmaları imzaladığını hatırlatan bir açıklama yaptı.

UNESCO'dan Trump'a uyarı

1954 ve 1972 tarihli sözleşmelerin hem ABD hem de İran tarafından onaylanmış olduğunu vurgulayan UNESCO, imzacı ülkelerin sözleşmeye taraf diğer devletlerin topraklarındaki kültürel ve doğal mirasa zarar verebilecek adımları kasten atmamakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

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