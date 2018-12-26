85'lik dede sağ böbreği olmadığını yeni öğrendi

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Baltacılı mahallesinde yaşayan 5 çocuk, 28 torun sahibi 85 yaşındaki Mahmut Çuman, hayatında ilk kez MR çekilmek için hastaneye gitti.

TEK BÖBREKLE YAŞADIĞINI ÖĞRENDİ

Hastanede ultrasyona alınan Çuman’ın bir böbreğinin olmadığını fark eden doktorlar kendisine dana önce ameliyat geçirip geçirmediğini sordu. Sağ böbreği doğuştan olmayan Çuman hayatında ilk kez gittiği hastanede yıllardır tek böbrekle yaşadığını öğrendi.

"DOKTOR TEK BÖBREĞİN YOK DEDİ"

Tek böbrekli olduğunu öğrendikten sonra hayatında bir değişiklik olmadığını belirten Mahmut Çuman, "Çocuklarım Hatay’da yaşıyor onları ziyaret etmeye gittiğimde beni doktora getirdiler. Orada bana film çektiler doktor oğluma sol böbreğimin olmadığını söyledi.





"NASIL TEK BÖBREKLE YAŞADIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Nasıl tek böbrekle yaşadığımı düşündüm. 85 yaşıma kadar tek böbrekle yaşamışım ama tek bir sıkıntı bile çekmedim. Çay fabrikasında çalıştım. Emekli olduktan sonra köyde yaşamaya başladım. Hep yaylalarda yaşadım yaylalar olmadan duramam. Hayatım boyunca hep çalıştım ormana gidip kütük yapardım. Tarlada çalıştım, çayır kestim. Hep sırtımda taşırdım. O zaman yaylada yol yoktu. Tek böbreğim olduğunu öğrendiğimde hayatımda hiçbir değişiklik olmadı yine çalışmaya devam ettim." dedi.

"BABAM ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYOR"

Mahmut Çuman’ın oğlu Mehmet Çuman ise, babasının çalışmayı çok sevdiğini dile getirerek, "Babam doğuştan beri köyde ve yaylada yaşadı. Babam 1930 doğumlu ancak 1933 nüfusa yazıldı. Çay fabrikasında emekli olduktan sonra tekrar köye döndü. Özellikle yaylayı çok seviyor. Babam böbreğinin olmadığı bir MR sonucunda öğrendi. MR çekilirken doktor beni çağırdı babanın böbreği yok mu diye sordu. Var dedim ama doktor yok dedi. Sağ böbreğinin olmadığını o zaman öğrendik.





"3 GÜN ÖNCE PATİKA KAZIYORDU"

Hiçbir sıkıntı çekmeden tek böbrekle bu yaşına kadar yaşadı. Kış aylarında da burada kalmayı çok istiyor. Kışın kar yağdığı için babamı Hatay’a götüreceğim. Biz baba artık dinlenmem gerekiyor diyoruz ama o çalışmak istiyor. Şuan bile yol çalışmasına giderek yardım ediyor. 3 gün önce patika yolları kazıyordu. Eskiden bu işi çok seviyordu." ifadelerini kullandı.